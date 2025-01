Sport.quotidiano.net - Serie D. Lentigione: è un mezzo passo falso. Pastore-gol, ma il Piacenza fa pari

(3-4-2-1): Gasperini; Capiluppi, Lombardi, Bonetti; Cavacchioli, Sabba, Battistello (25’ st Babbi), Alessandrini (49’ st Maggioli); Nappo (44’ st), Mordini;(40’ st Cortesi). A disp. Delti, Gobbo, Grieco, Martini, Luppi Banchini. All. Cassani.(3-5-2): Franzini; Somma, Silva, Manucci; Napoletano, Santarpia, Palma (44’ st Corradi), Iob, Ruiz Giraldo; Stefanoni (18’ st Castelli), Recino. A disp. Di Giorgio, Casazza, Del Dotto, Zucchini, D’Agostino, Sambou, Mantagazza. All. Rossini. Arbitro: Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino (Ielo e Bensorte). Reti: pt 4’; st 22’ Somma. Note: ammoniti Mordini, Cavacchioli, Stefanoni, Santarpia. Angoli 4-6, recupero 0’+4’. E’ un: ilpareggia in casa per 1 a 1 contro la squadra dell’intero girone che peggio si comporta in trasferta, nella giornata in cui vincono e allungano Forlì, Tau Altopascio e Ravenna.