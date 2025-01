Lanazione.it - San Donato, giornata sciagurata. Il Seravezza passa in superiorità

SanTavarnelle 0Pozzi 2 SANTAVARNELLE: (3-4-1-2) Leoni; Cellai, Maffei, Gistri (70’ Doratiotto); Dema (62’ Carcani), Falconi (73’ Menga), Borgarello, Senesi; Calonaci (70’ Bianchini); Gubellini, Manfredi (57’ Cecchi). all: BonuccelliPOZZI: (3-5-2) Lagomarsini; Mosti, Coly, Sansone; Salerno (65’ Stabile; 70’ Sforzi), Menghi, Sava, Greco (86’ Bartolini), Bedini (75’ Accorsini); Benedetti, Bocci (65’ Paolieri). All. Brando Arbitro: Andrea Copelli di Mantova Marcatori: 56’ Benedetti (rig), 71’ Menghi Note: espulso 55’ Cellai; ammoniti Borgarello, Bocci, Bedini, angoli 2-4 TAVARNELLE – Pesante sconfitta in chiave classifica per il SanTavarnelle ieri al Pianigiani contro unPozzi quadrato e tatticamente ordinato per tutta la gara. Il SanTavarnelle ha mostrato invece una buona ventina di minuti nel primo tempo, addirittura al 1’ un tiro dalla sinistra di Calonaci costringe Lagomarsini a deviare in tuffo.