Salvini contrattacca | Sabotaggi ai treni per sabotare me Gravi gli incitamenti di Landini alla rivolta

“Temo per le parole di chi, come Maurizio, ha invitatosociale. E sono preoccupato per alcuni segnali raccolti dal gruppo Fs che teme operazioni dio per destabilizzare il gruppo e il governo, a partire dal sottoscritto”. Matteopassa all’attacco e sul tema delle Ferrovie e del nuovo progetto del Ponte sullo stretto di Messina, durante un’intervista ad Affari italiani, si dice preoccupato per il modo in cui il segretario della Cgil, Maurizio, ha chiamato a raccolta le persone nelle piazze attraverso l’utilizzo dei termini “sociale”. Maha analizzato l’insediamento di Donald TrumpCasa Bianca, specificando che la sua seconda ascesa farà del bene all’America. Per il leader della Lega, nonché vicepremier, i buoni rapporti che intercorrono nel governo facilitano la risoluzione delle problematiche e degli ostacoli nei rapporti tra Italia e Usa.