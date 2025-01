Gqitalia.it - Perché le flebo di vitamine sono sotto accusa

Lediimpazzano da un po', sulla scia di “sempre giovani” - Brad Pitt, John Legend, Kim Kardashian, Rihanna. - che vi ricorrono con costanza. Da Hollywood, il trattamento si è diffuso ovunque tra chi può permettersi la spesa (non da poco, come vedremo), per finire un mesetto fa sul quotidiano britannico Telegraph, che ha annunciato un boom di “ni” il primo giorno dell'anno in quanto rimedio d'eccellenza (anche) per azzerare gli effetti della sbornia. Abbiamo quindi deciso di saperne di più: al di là dell'hangover: a cosa servono ledi, cosa c'è dentro e - soprattutto - hanno davvero senso? A rispondere alla mitragliata di domande è Alessandro Conte, responsabile del progetto Dottoremaeveroche della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.