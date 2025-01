Formiche.net - Perché le Big Tech americane tremano di fronte alla cinese DeepSeek

Leggi su Formiche.net

La nuova preoccupazione che arriva dCina si chiama. L’ultimo chatbot (R1) rilasciato dstart-up di intelligenza artificiale con sede a Hangzhou ha letteralmente gettato nel panico le concorrenti, eguagliando o addirittura superando in termini di prestazioni i modelli sviluppati da OpenAI, Meta e Anthropic.Il risultato sta nei numeri, estremamente negativi per i giganti statunitensi. A rimetterci di più è stata Nvidia, che dovrebbe perdere 300 miliardi di dollari di valore di mercato, il calo più grande mai registrato da un’azienda. Nelle contrattazioni pre-mercato le sue azioni sono scese dell’11%, ma anche le altre non ridono. ASML, produttore europeo di semiconduttori, è sceso del 10%, Microsoft ha perso il 6%, Meta il 5%. Anche la giapponese SoftBank, che avrà un ruolo centrale nel mega-progetto di IA Stargate promosso dnuova amministrazione statunitense, ha perso l’8%.