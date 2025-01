Tvplay.it - Ok arrivato, il Milan cede il giovane gioiello in prestito

Leggi su Tvplay.it

protagonista nell’ultima settimana di mercato. Attenzione a una possibile cessione in“Stiamo lavorando“, così si è espresso Zlatan Ibrahimovic sul mercato delin occasione della conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker, finora unico acquisto dei rossoneri nella sessione invernale.Ok, ililin– Tvplay.it (Foto LaPresse)Verosimilmente, l’ex capitano del City non sarà l’ultimo. I prossimi giorni saranno decisivi per la trattativa con il Feyenoord per Santiago Gimenez. Fino a mercoledì, giorno dell’ultimo match del girone di Champions League che opporrà gli olandesi al Lille per un possibile piazzamento tra le prime otto della classifica, la trattativa proseguirà sotto traccia in attesa della svolta finale che la dirigenza rossonera si augura sia favorevole.