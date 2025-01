Liberoquotidiano.it - Noemi Di Segni (Comunità Ebraica Italiana): "Serve una memoria coerente e corretta"

(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2025 "Il messaggio che lanciamo è di coerenza: chi fala faccia bene e sappia usare i termini nel modo giusto senza abusare di termini nei confronti di altre realtà. Va arginato ogni gruppo di estrema destra. Nel frattempo l'estrema sinistra e le associazioni della sinistra, che sanno qual è il volto del nazifascismo, siano coerenti e ricordino cosa hanno combattuto. Non seguiamo propagande che descrivono come genocidio e sterminio cose che non c'entrano nulla, negando cose che sono accadute realmente" così la presidente dellaDi, a margine della deposizione della corona di fiori davanti alla Sinagoga di Roma in occasione della Giornata della. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev