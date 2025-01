Nannipieri | ormai per il politicamente corretto il maschio è il cattivo a prescindere

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ce la mettono tutta, La Stampa e Repubblica, a voler far sentire gli uomini, i maschi, in colpa di essere nati maschi. Ieri l'inserto “Tuttolibri” della Stampa apriva con un titolone a tutta pagina: “La violenza dei padri”. Il titolo successivo era: “La paura della cinghia”. Voltavi ancora pagina e una pubblicità enorme urlava l'ultimo titolo di Francesco Piccolo: “Son qui: m'ammazzi”. Sottotitolo: “I personaggi maschili nella letteratura italiana”. Sotto-sotto titolo: “Maschi, tutti sempre uguali a se stessi, al centro di romanzi che hanno costruito il canone della letteratura italiana”. Altra pagina, altro titolo: “La sottomissione quotidiana si edifica sul silenzio delle madri”. E giù un fiondare di testi su orchi, omissioni, violenze non denunciate tra le mura di casa. Ci si aspettava anche un “mea culpa” da parte di uno scrittorein odore di Premio Strega, ma non c'era.