L' ultima ecofollia | ecco chi fa la spesa tra i rifiuti del supermercato | Guarda

L'mania (che fa rima con follia): fare lanel cassonetto della monnezza. La fila alla cassa, pure quella automatica, ma per carità: a parte l'inflazione (che, però, qui c'entra zero: mica è una questione di portafoglio), sacchi, sacconi, sacchetti e confezioni di plastica; gli ecologisti duri e puri, oggi, il cibo lo “comprano” nei bidoni dell'immondizia. Rovistano, spulciano, recuperano. Toh, un melone un po' ammaccato ma ancora buono., un vasetto di yogurt che scade tra pochissimo. Che fortuna, del pane non raffermo. Sofie Juel Anderson ha trent'anni, è danese, ed è il volto internazionale del dumpster diving: perché sì, signori, il fenomeno (decisamente internazionale) ha pure un nome ed è esattamente quello che dice la parola inglese. “Immergersi nel cassonetto”. Non nei cassonetti qualsiasi (almeno quello), semmai nelle pattumiere dei grandi negozi, degli store, delle catene, dei magazzini.