Quotidiano.net - Le scarpe Gallucci: "Non solo lusso: il nostro prodotto è bello e comodo"

IL DISTRETTO DEL FERMANO è la più importante area calzaturiera d’Italia e una tra le prime al mondo. Il "saper fare" che ha da sempre contraddistinto la laboriosità artigianale di coloro che producono quotidianamenteda sogno è diventato il fattore caraterizzante del Made in Italy apprezzato un tutto il mondo. Un esempio è l’aziendae Gianni(nella foto in alto), direttore generale di, ci racconta la storia e gli sviluppi futuri di un’azienda che coniuga tradizione e innovazione nel settore della calzatura di alta qualità: "La storia diaffonda le proprie radici ai primi decenni del secolo scorso quando mio nonno Luigirealizzava zoccoli in legno e scarponcini per bambini nella bottega sotto casa a Monte Urano nel cuore del distretto marchigiano delle calzature, poi negli anni ’50, mio padre Giuseppe e mio zio Mario, iniziano a imparare il mestiere del calzolaio e la produzione si diversifica, Ilprimo impegno è stato rivolto alla produzione di calzature ortopediche per bambini, un segmento che ci ha permesso di costruire una solida reputazione per la qualità e il comfort.