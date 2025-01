Quotidiano.net - L’Anm attacca Nordio: "Il carceriere libico liberato per la sua inerzia"

Il caso Almasri – Naieem Osema Almasri Habish – è tutt’altro che archiviato, nonostante i tentativi del governo di stemperare le polemiche e di derubricare la questione a mero fatto di "sicurezza nazionale". L’Amn, ieri, è partita all’attacco accusando il ministro della Giustizia, Carlo, die dunque di essere la causa dell’avvenuta liberazione del militare, contro il quale era stato spiccato un mandato di cattura internazionale, mentre la polemica politica non accenna a placarsi, al punto che il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, tornerà alla Camera, mercoledì prossimo per riferire nuovamente sul caso. Di fatto, tuttavia, l’attacco della magistratura, chiamata in causa, è stato contro Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio, sabato, aveva sostenuto che ilera stato rilasciato "non per scelta del governo ma su disposizione della magistratura" e poi espulso perché, come aveva già affermato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, "soggetto pericoloso".