Il mercato del Grifo Kanoute è fatta manca solo la firma Seghetti intanto è pronto al rientro

Il Perugia nelle prossime ore chiuderà l’accordo con Mamdou, l’esterno d’attacco che arriva dal Trapani. Il giocatore, tra oggi e domani (più probabile) metterà nero su bianco e sarà subito a disposizione di Lamberto Zauli già per la partita di sabato prossimo sul campo del Rimini. Sarà una settimana importante per ilbiancorosso: è previsto, infatti, un nuovo contatto tra il Perugia e lo Spezia per la cessione di Alessandro. L’attaccante, che dovrebbe tornare in campo questa settimana dopo il lungo infortunio e la riabilitazione a Bologna, potrebbe lasciare i colori biancorossi già in questa sessione di. Lo Spezia è intenzionato a mandarlo in prestito in questa seconda parte di stagione ma potrebbe essere anche lontano da Perugia. Comunque resta una settimana alla chiusura dele sono attesi sviluppi, anche perché la società biancorossa dovrà muoversi di conseguenza per reperire giocatori per il reparto d’attacco.