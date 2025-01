Secoloditalia.it - Il futuro del lavoro: più partecipazione e formazione tra nuove professioni e altre ormai al tramonto

Non è che manchi il, è che mancano i lavoratori: dati alla mano è il grande paradosso di questi anni, di transizione e di trasformazioni profonde.emergono,sembrano essere al. Nella partita del dare e dell’avere statistico da qui al 2030 pare che – previsioni alla mano – verranno creati nel mondo 170 milioni di posti di, di cui 92 milioni di ruoli andranno “in sostituzione”, con un aumento netto di 78 milioni difigure professionali. Non solo esperti di intelligenza artificiale ma anche autisti, educatori, contadini, operai edili, infermieri, baristi e insegnanti. Per restare al passo occorre investire nellae nello sviluppo delle competenze.Rapporto suldelPiù in generale si prevede che i progressi nell’IA, nella robotica e nei sistemi energetici, in particolare nelle energie rinnovabili e nell’ingegneria ambientale, aumenteranno la domanda di ruoli specializzati in questi settori.