Ilrestodelcarlino.it - Halley, finale da thriller. Il castigo arriva dall’ex

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

LOGIMATIC 73MATELICA 69 LOGIMATIC : Myers 2, Petrilli ne, Torreggiani 13, Zani ne, Ranitovic 1, Domenichelli 8, Ranuzzi 17, Tibs 8, Cortese ne, Balducci 7, Piazza 8, Baggi 9. All. Lolli.MATELICA: Arnaldo 6, Rolli, Panzini 6, Pali ne, Mentonelli ne, Dieng 16, Morgillo 6, Zanzottera 11, Riccio 14, Gaeta ne, Musci ne, Eliantonio 10. All. Trullo. Arbitri: Bonfigli, De Rosa. Parziali: 20-21, 19-23, 16-13, 18-12. Nello scontro diretto che valeva molto in chiave Play In Gold la formazione matelicese perde alla distanza dopo essere stata in vantaggio anche di 14 lunghezze. Priva di capitan Mentonelli, infortunato, e con Morgillo in campo con la febbre, laparte col piede giusto e nel secondo quarto sembra poter dilagare (28-42 al 17’), ma prima dell’intervallo gli emiliani firmano un parziale di 9-0 grazie al pressing e alla difesa a zona.