Gli Oscar e i Golden Globes hanno ingiustamente ignorato questo acclamato film horror

Il genereha fatto qualche passo avanti ai principali premi cinematografici quest’anno, ma un titolodel 2024 è stato del tutto. “I Saw the TV Glow”, unincredibile e importante, non ha ricevuto nemmeno una candidatura aglio ai, nonostante il successo di altricome The Substance e Nosferatu. Scritto e diretto da Jane Schoenbrun,targato A24 racconta la storia di Owen (interpretato da Justice Smith), un adolescente la cui vita cambia quando la sua amica Maddy (Jack Haven) lo introduce a un programmanotturno chiamato “The Pink Opaque”.show e il suo inquietante villain, Mr. Melancholy, diventano un’ossessione per Owen e Maddy, che trovano un legame profondo attraverso il loro senso di isolamento e la ricerca della propria identità.