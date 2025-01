Lapresse.it - Giorno della Memoria, Papa: “Orrore sterminio non può essere dimenticato e negato”

Messaggio di Francesco nel Giorno della Memoria a 80 anni dalla liberazione di Auschwitz. "L'orrore dello sterminio di milioni di persone ebree non può essere dimenticato né negato. Ricordiamo anche tanti cristiani, tra i quali numerosi martiri. Collaboriamo tutti a debellare la piaga dell'antisemitismo, insieme ad ogni forma di persecuzione religiosa" scrive su X il pontefice. "Ribadiamo oggi con forza che ai semi dell'antisemitismo non si deve mai più consentire di mettere radice nel cuore dell'uomo.