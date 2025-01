Inter-news.it - Correa, il Monza lo chiede per gennaio! La risposta dell’Inter – Sky

L’Inter e ilsono in contatto costante in queste ore. I brianzoli hanno richiesto un attaccante, ossia Joaquin. Da Sky Sport la notizia.STOP – L’Inter e ilhanno creato un asse di mercato molto interessante. Nelle ultime ore i nerazzurri sono in contatto continuo con il. Chiusa la trattativa per il difensore Tomas Palacios, i brianzoli hanno chiesto anche un attaccante. Con la partenza di Milan Djuric la squadra allenata da Salvatore Bocchetti ha sondato il terreno per Joaquin. Luca Marchetti a Sky Sport parla proprio di questa situazione: «Galliani ha provato are anchementre era al telefono con Piero Ausilio. In realtà non c’è l’aperturaper il trasferimento di». L’argentino viene ritenuto importante dai nerazzurri viste le sue doti tecniche e di costruzione che si discostano completamente dagli altri due attaccanti in panchina, ovvero Mehdi Taremi e Marko Arnautovic.