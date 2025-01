Terzotemponapoli.com - Benitez: “Serie A spettacolare”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: “”” Le 7 vittorie di fila del Napoli hanno questo significato. Non avere la Champions non è un vantaggio per Conte”Le parole di Rafa, ex allenatore spagnolo, sulla striscia di vittorie del Napoli di Antonio Conte inA.Rafaha allenato il Napoli e ha vinto una Champions League con il Liverpool. É l’uomo perfetto per ragionare su una considerazione proposta da Thiago Motta al termine di Napoli-Juventus: loro non hanno il peso delle coppe, perciò è normale che nella ripresa abbiano più energia. Il tecnico spagnolo su La Gazzetta dello Sport propone una visione decisamente diversa.7 VITTORIE CONSECUTIVE – “basterebbero questi successi per farsi un’idea della forza della squadra di Conte e del suo allenatore. É entrata in unadi partite difficilissime – l’Atalanta prima, la Juventus dopo – e ne è uscita non soltanto con due vittorie ma con due rimonte incredibili.