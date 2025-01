Ilfattoquotidiano.it - “Aumenti troppo risicati”: solo la Cisl firma il rinnovo del contratto collettivo degli statali, contrarie Cgil e Uil

Come da attese, a valle dei negoziati con l’agenzia pubblica Aran il nuovonazionale di lavoro delle funzioni centrali è statoto definitivamenteda Fp-, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp, a cui è iscritta una risicata maggioranza di lavoratori pari al 54,6%. Le federazioni dei pubblici di, Uil e Usb hanno detto no, come preannunciato a fine 2024, perché consideranoscarse le risorse messe a disposizione dal governo per alzare gli stipendi dei dipendenti di ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici tra cui Inps e Inail.L’accordo riconosce un aumento medio di circa 165 euro per 13 mensilità, a partire da febbraio: meno del 6% in più a fronte di un‘inflazione di oltre il 16%, come ha ricordato la. Sul fronte organizzativo arriva la possibilità, in via sperimentale e “garantendo comunque qualità e livello dei servizi resi all’utenza”, di articolare l’orario di lavoro di 36 ore settimanali su quattro giorni, previa adesione volontaria da parte dei lavoratori.