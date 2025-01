Anthony Mackie è il nuovo Captain America | È stata un’esperienza enorme

Leggi su Cinefilos.it

è il: “È”Dal 12 febbraio, in sala, arriva il tanto atteso: Brave New World, in cuiassumerà ufficialmente il ruolo ereditato da Chris Evans e il suo Sam Wilson sarà a tutti gli effetti. Dopo le vicende di The Falcon and the Winter Soldier che hanno raccontato il momento di passaggio e di presa di coscienza di questa nuova identità (e soprattutto responsabilità) per Sam, l’attore ha finalmente affrontato la sua prima avventura da solista sul grande schermo.Diretto da Julius Onah, il film arriva a metà febbraio in sala, preceduto dal press tour diin persona, che ha portato le prime scene di: Brave New World a Roma. “È– ha esordito– Sono in giro da un po’, il mio primo film è stato 8 Mile, che, se volete sentirvi vecchi, è uscito 24 anni fa.