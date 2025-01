Abruzzo24ore.tv - Allerta maltempo martedì 28 gennaio: piogge, neve e venti forti in arrivo

Roma -28, condizioni meteorologiche in peggioramento cone rovesci,intensi,sulle Alpi e tendenze stabili al Centro-Nord. Ilsi fa sentire anche nella giornata di28, con un clima particolarmente instabile che colpirà gran parte del paese. Il Nord Italia vedrà ancora condizioni di perturbazione, cone rovesci che saranno accompagnati dasulle Alpi, a partire dai 1000/1300 metri, continuerà a causare disagi sulle zone montuose. Al Centro Italia, la situazione non è migliore, cone temporali previsti al mattino, in particolare sulla dorsale appenninica. Tuttavia, dal pomeriggio ci sarà un miglioramento su gran parte delle regioni. Le temperature resteranno stabili, con valori massimi tra 8 e 16 gradi.