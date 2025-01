Tarantinitime.it - Al via gli interventi di sanificazione e derattizzazione

Tarantini Time QuotidianoLa scorsa settimana si è tenuto un incontro tra l’assessore all’Ambiente del Comune di Taranto, Stefania Fornaro, i responsabili di Acquedotto Pugliese, i rappresentanti comunali e gli amministratori di condominio, per pianificare un’azione coordinata didelle reti fognarie cittadine.Le attività prenderanno il via il prossimo 10 febbraio e interesseranno le reti fognarie gestite dall’Acquedotto Pugliese (AQP). Per massimizzare l’efficacia dell’intervento, il Comune di Taranto e gli amministratori condominiali si sono impegnati a realizzareparalleli sulle infrastrutture di loro competenza, come le fogne bianche e le aree private.«Questa collaborazione rappresenta un rinnovato gioco di squadra tra Comune, AQP e cittadini, uniti per rendere Taranto più pulita e vivibile – ha dichiarato l’assessore Fornaro -.