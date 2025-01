Laspunta.it - Velletri: Spinosa per l’ambiente critica l’assessore Servadio. “Il basalto, ai Castelli, è presente da 600 mila anni”

Leggi su Laspunta.it

“Purtroppo hanno trovato iled hanno dovuto rifare il progetto“. Queste le parole riportate in una intervista ad un giornale on line dal.Il riferimento è ai lavori del parcheggio multipiano che la giunta di centro destra ha ereditato dalla passata amministrazione. Un progetto PNRR, varato e aggiudicato già nel 2023 che però non riesce a partire e a sentireFaustoil problema è legato alla presenza dinel sottosuolo, neanche fosse una novità visto chesorge alle pendici del Vulcano laziale.Da qui la presa di posizione del Circolo laperche ironizza proprio su questo aspetto, ma non senza evidenziare critiche e parte proprio dalla dichiarazione rilasciata da Fausto, assessore ai lavori pubblici della giunta di centro destra e già precedentemente sindaco della città con il centro sinistra.