Oasport.it - Scherma: la spadista Paulis conquista il primo podio in carriera alla Coppa del Mondo di Doha

Leggi su Oasport.it

Arriva il, indimenticabileper Lucrezia. L’azzurra ha infattito il terzo posto in occasione delladel2024-2025 di, disciplina spada, rassegna in scena questo fine settimana sulla pedana di. Una prova splendida per l’atleta laziale, costretta a cedere il passo solo al penultimo atto dopo una battaglia equilibrata con l’estone Nelli Differt.ha inaugurato la sua giornata regolando la connazionale Sara Kowalczyk per 12-11, per poi affrontare Isabel Di Tell ed Eloise Van Ryssel, battute rispettivamente per 12-9 e 12-10. La vittoria per 14-10 sulla cinese Mo Wanlin ha poi concesso all’ariccina di staccare per pass per la semifinale, dove però non è riuscita ad avere la meglio su Differt, passata per 15-11. La diretta rivale di Lucrezia si è poi attestata al secondo posto a seguito della sconfitta contro la rappresentante di Hong Kong Kaylin Sin Yan, vincitrice per 15-7.