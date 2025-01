Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, lotta allo spaccio e all’abbandono di rifiuti

Dall’inaugurazione della Centrale operativa di due giorni fa al report dell’attività 2024. Un anno intenso, quello dellafalconarese, cui l’amministrazione ha chiesto attività sussidiaria per il mantenimento della sicurezza e per contrastare la microcriminalità. E i risultati mostrano come la capacità di intercettare gli autori di reati sia aumentata di pari passo ai reati stessi. Per 175 commessi, il presunto autore è stato denunciato. Erano 135 nel 2023, 73 nel ‘22, 50 nel ‘21. Il boom nei reati edilizi (133), 11 in materia ambientale, 8 per logli stupefacenti e 13 in materia di immigrazione. Hanno avuto grande rilievo tre arresti: uno perdi eroina, uno per tentata violenza sessuale e l’accompagnamento in carcere di una cittadina straniera per reati contro il patrimonio.