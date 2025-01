Sport.quotidiano.net - Pochi lampi, tante sbavature. Lykogiannis, un assist d’autore. Ndoye con le pile un po’ scariche. Lucumi e Holm, serata svagata

Leggi su Sport.quotidiano.net

Skorupski 6 Non può nulla sulla volée ravvicinata di Colombo che lo punisce al 24’. Il resto è quasi ordinaria amministrazione.5,5 Parte col freno a mano tirato soffrendo le accelerazioni di Pezzella, che puntualmente lo sorprende nell’azione del vantaggio empolese. Sbaglia anche due rimesse laterali: il segno che la concentrazione non è al top. Beukema 6,5 E’ uno dei, in un primo tempo giocato dai compagni al piccolo trotto, a non portarsi dietro le scorie della baldoria post Borussia. Nella ripresa tiene alta l’intensità e con una stoccata sfiora perfino il gol-vittoria.5,5 Nessun disimpegno errato questa volta, ma un sensibile ritardo sull’accelerazione di Colombo che quando firma l’1-0 gli ruba il tempo anticipandolo. Svagato e farfallone anche nella ripresa.6,5 Due errorini al pronti via in fase difensiva, ma poi quel sinistro magico che pennella idee di gioco per tutti.