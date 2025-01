Quotidiano.net - Personale, universale: è la vita di Elias Canetti

Firenze, 26 gennaio 2025 – Un terreno minato, quello dei libri autobiografici: il rischio è quello di non riuscire a spegnere mai l’occhio di bue su se stessi, dicendo soltanto Io. Io. Io. scivolando in una sorta di inconsapevole delirio egotistico che non ha nulla di interessante. Questa premessa solo per dire che, nella sua autobiografia (per me monumentale) ha fatto esattamente il contrario, ha tenuto lo sguardo (il suo sguardo, ovviamente) rivolto verso gli altri, verso il mondo dei suoi tempi. Tre libri, anche piuttosto voluminosi, che mi sono bevuto uno dietro l’altro con immenso piacere, e con la triste consapevolezza che prima o poi sarebbero finiti. Adesso i titoli: “La lingua salvata”, “Il frutto del fuoco”, “Il gioco degli occhi”, pubblicati tra il 1977 e il 1985.