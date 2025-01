Ilgiorno.it - Marito e moglie arrestati. Impianti sotto sequestro: "Che ne sarà del territorio?"

"E ora che nedel nostro?". Dopo ildello skilift “Duadello“ - installato nel 2008, che circa in 6 minuti e mezzo fa risalire gli sciatori per 996 metri - e l’arresto (ai domiciliari) dei titolari dell’impianto Val Palot Ski, Silvano Sorio laNicoletta Merighetti, sono in molti sul Sebino a dirsi preoccupati per il futuro della Val Palot e della piccola ma promettente stazione sciistica. ll comprensorio proprio un mese fa era stato al centro di un accordo per la riqualificazione e l’ampliamento,scritto da Regione Lombardia e Comunità montana. Obiettivo: lo stanziamento di quasi un milione di euro, un investimento finanziato per il 90 per cento del Pirellone, per valorizzare la montagna e ampliare le piste. L’idea era proprio quella di allargare la pista da sci “Duadello“ - ora- e costruire un nuovo edificio per la biglietteria e altri servizi.