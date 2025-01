"Il rischio della peste suina"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"La stima di 40mila esemplari in tutta la regione è palesemente sottostimata, soprattutto considerando che non include le aree protette. Inoltre, manca una cartografia tematica dei danni a livello comunale, strumento fondamentale per valutare le problematiche territoriali". È Alberto Frau, direttore di Coldiretti Marche, ad analizzare lo stato dell’arte del dibattito tra agricoltura e Regione Marche. "Siamo coscienti che gli uffici regionali, sul settore caccia, siano ridotti al minimo assoluto e i risultati si vedono dai piani che vengono prodotti – aggiunge Frau – gli ultimi erano del tutto insufficienti ma almeno abbiamo trovato disponibilità a migliorarli e in questi i nostri responsabili tecnici hanno fornito proposte di buonsenso perché gli agricoltori non possono continuare a convivere con un numero così elevato di cinghiali e con una legislazione che non li tutela minimamente".