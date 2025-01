Quotidiano.net - Elezioni Bielorussia 2023: Lukashenko verso la rielezione tra accuse di farsa e repressione

I bielorussi sono chiamati oggi alle urne per eleggere il presidente. Alexander, da 30 anni al potere, è in lizza con altri 4 candidati ma, dopo una duradi ogni forma di opposizione, viene data per scontata la suaper un settimo mandato di cinque anni alla guida di questa ex repubblica sovietica confinante con l'Unione Europea, l'Ucraina e la Russia. I suoi detrattori e le ong per i diritti umani hanno già definito le'una' e i membri del Parlamento europeo hanno chiesto che i risultati non vengano riconosciuti, soprattutto perché le precedentidel 2020 sono state seguite da una spietatadi un movimento di protesta senza precedenti. "è rimasto al potere per 30 anni. Domani si riconfermerà in un'altra elezione- scriveva ieri sui social la vicepresidente e Alto rappresentante dell'Ue Kaja Kallas -.