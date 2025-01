Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Inter 0-1 | Annullato il raddoppio di Frattesi LIVE

Dopo le gare del pomeriggio, penultimo appuntamento domenica per la ventiduesima giornata del campionato diAIn attesa di Lazio-Fiorentina, che chiuderà la domenica della ventiduesima giornata del campionato diA, scendono in campo ile l’per la penultima partita in programma.Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Marco Giampaolo, arrivano a questo appuntamento dopo il pesante 4-1 patito sul campo di unaconcorrente per la salvezza come il Cagliari di Davide Nicola nel turno precedente. È il terzo ko nelle ultime cinque partite e la zona retrocessione è distante solo un punto. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria di misura ottenuta nella settima giornata del nuovo format della Champions League sul campo dello Sparta Praga: decisiva la rete di capitan Lautaro Martinez.