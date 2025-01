Lortica.it - Arezzo, vandali scatenati: il centro storico ostaggio dell’idiozia notturna

, la nostra splendida città, ancora una volta diventa teatro di un triste spettacolo offerto dai soliti incivili del fine settimana. È successo di nuovo: in via Mazzini, cuore pulsante del, isono tornati a colpire. Ripresi dalle telecamere di sorveglianza, hanno dato sfoggio della loro “forza”, se così vogliamo chiamarla, distruggendo un vaso ornamentale posizionato davanti a un esercizio commerciale, per poi darsi alla fuga in tutta fretta.La scena è tanto prevedibile quanto squallida: un vaso distrutto senza motivo e il senso di impotenza che cresce tra i cittadini. Non è solo un vaso, è l’ennesima ferita al decoro urbano, un altro insulto alla convivenza civile. Il, che dovrebbe essere il biglietto da visita di, si trasforma nel palcoscenico di atti che oscillano tra l’idiozia e la barbarie.