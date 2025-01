Vicenza incendio in un condominio Ragazzina si lancia dal primo piano | ricoverata

Leggi su Open.online

Una giovane ragazza ferita e nove persone intossicate dal fumo, portate a pronto soccorso, questo il bilancio di unscoppiato questo pomeriggio in unin Via Cesare Battisti a Meledo di Sarego, in provincia di. Le fiamme sono scaturite, per cause da accertare, dal quadro dei contatori elettrici. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Lonigo,e Arzignano con due autopompe, l’autoscala e 12 operatori, coordinati dal funzionario di guardia. I vigili del fuoco sono riusciti ad arginare l’evitando il coinvolgimento degli appartamenti. I condomini che intanto si erano rifugiati nei poggioli sono stati evacuati con l’autoscala. Prima dell’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco una minorenne, presa dal panico, è saltata dal, procurandosi delle fratture.