Liberoquotidiano.it - Uomini e Donne, a poche ore dall'insediamento di Donald Trump... clamoroso da Maria De Filippi

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Aorealla Casa Bianca di, che ha ospitato gli imprenditori più ricchi del mondo come Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Bernard Arnault, Tina Cipollari “risponde” indirettamente al “giubileo” dei tecno magnati planetari formalizzando pubblicamente la sua ricerca di un partner nel corso disu Canale 5 andata in onda mercoledì. La vulcanica opinionista si conferma una colonna del programma diDeche in tutti questi anni si è molto evoluta adattandosi a tempi e nuovi linguaggi pur rimanendo se stessa. Un assaggio c'era stato con la sua recente partecipazione a Belve dove Tina aveva anticipato che avrebbe desiderato un compagno molto ricco come coronamento della sua carriera.