Sapete chi ha scritto Vivo per lei di Bocelli e Giorgia? L’autore è un cantante famosissimo ecco chi è e che fine ha fatto

per lei è una canzone italiana conosciuta in tutto il mondo, portata al successo da Andreae da? Eppure in pochi conoscono il nome delchi è!Leggi anche:conquista i social con un VIDEO in compagnia di un amico speciale:chi èPuò succedere che di una canzone arrivata al successo internazionale si conosca benissimo l’interprete mentre si ignora chi ne hail testo. È quello che accade conper lei, brano cantato magistralmente da Andreama di cui ne è autore Gatto Panceri.Gatto Panceri dal 1996, anno del lancio diper lei, riceve i diritti SIAE per le parole e lui stesso ha confessato: “Campo con i diritti diper lei ma nessuno sa che l’ho scritta io!”.Cosa fa oggi l’artista? Scopriamo tutto di seguito? View this post on InstagramA post shared by GATTO Panceri (@gattopanceri)chi haper lei” di?A scrivereper lei, una canzone così famosa a livello planetario, è stato Gatto Panceri, un musicista molto conosciuto in Italia dagli addetti ai lavori.