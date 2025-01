Biccy.it - Perla Vatiero commenta la nuova fidanzata di Mirko Brunetti

ieri è stato avvistato in compagnia di una bionda, tale Silvia Ghio, che sarebbe la suaha già avuto una reazione via social, ma oggi – tramite LiberoQuotidiano – ha proprioto.Silvia Ghio è ladi, la reazione diè particolare https://t.co/N7gpP46vUx #Perletti #GrandeFratello— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 24, 2025“Che effetto mi ha fatto sapere che ha voltato pagina? Non mi stupisce: sia per via del tempo che è passato che per la persona, ndr che in altre occasioni ha dimostrato di essere, già nella prima esperienza televisiva alcuni suoi lati mi dimostrarono ciò. Gli auguro di andare avanti e di superare gli strascichi di questa avventura, i quali non gli hanno fatto bene di sicuro“.