Quotidiano.net - Orsini al ministro Pichetto: “Ci candidiamo a mettere mini centrali nucleari nelle aziende, se avete problemi con i sindaci”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 gennaio 2025 – “Ci" ledi nuova generazione "nostre, secon i: noi facciamo comunità energetica, perché per noi l'energia è fondamentale per tenere in piedi le". Così il presidente di Confindustria, Emanuele, rivolgendosi alall'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto, durante un incontro sui temi economici di Forza Italia a Milano. "Siamo consapevoli che serviranno circa otto anni per arrivare ad avere energia nucleare disponibile", ha aggiunto il presidente di Confindustria. Emanuele, presidente Confindustria, durante l’evento “Investimenti, innovazione, credito” organizzato da Intesa Sanpaolo e Confindustria a Milano, 14 gennaio 2025. ANSA/MOURAD BALTI TOUATI (npk) Per quanto riguarda i costi dell'energia "dobbiamo gestire i prossimi 3-4-5 anni per riuscire ad arrivare a un livello finale dell'energia elettrica al livello della Germania, ecco dove sta la sfida.