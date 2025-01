Novara tifoso precipita dagli spalti dopo una partita di calcio di Serie C | è gravissimo

Leggi su Open.online

È in gravissime condizioni ildella Pro Patria, squadra della città di Busto Arsizio, in provincia di Varese,to nel fossato dello stadio “Silvio Piola” dial termine del match contro i padroni di casa. Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, intorno ai 40 anni, era sul parapetto del fossato quando – forse anche per la pioggia – è scivolato da un’altezza di quasi otto metri, battendo la testa. Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza: le condizioni sono parse subito gravi, ilè stato portato in rianimazione all’ospedale Maggiore diun lungo tentativo di rianimazione avvenuto allo stadio. Una prima ipotesi sulla dinamica dell’incidente fa pensare che si sia sporto eccessivamente dalla balaustra al termine dellache la sua squadra, Pro Patria, aveva perso l’incontro.