NBA 2024 25 | Philadelphia manda al tappeto i Cavaliers vincono Portland e Memphis

Solo tre partite in programma nella notte Nba. Spicca il successo dei76ers, che sul parquet di casa superano in volata 132-129 i Cleveland; ottava sconfitta stagionale, la seconda consecutiva, per la franchigia dell’Ohio, che rimane comunque saldamente al comando della Eastern Conference con un margine rassicurante sui Boston Celtics. I Sixers invece interrompono una serie di sette ko in fila che li aveva fatti scivolare nei bassifondi della classifica, distanti dalla zona play-off. Con Embiid ancora assente, a guidare la squadra di Nick Nurse sono Paul George e Tyrese Maxey, che chiudono rispettivamente con 30 e 29 punti a referto; importanti anche le doppie doppie di Kelly Oubre (22 punti e 13 rimbalzi) e dell’ex Real Madrid Guerschon Yabusele (12+13) e i 15 punti ciascuno di Eric Gordon e Justin Edwards.