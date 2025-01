Quotidiano.net - Muore a tre anni, lividi sul corpicino. Indagata la madre, il pm: maltrattamenti

Un bambino di 3di Brunico, in Alto Adige, è morto in ospedale a Bolzano dopo tre giorni di agonia. La procura del capoluogo altoatesino ipotizza il reato di omicidio volontario in presenza die ha indagato la. La donna era in casa quando il piccolo è stato soccorso per una violenta botta alla testa, forse rimediata con una caduta. A chiamare la centrale di emergenza sono stati i genitori il 23 dicembre scorso. Il 118 e i carabinieri hanno trovato il piccolo in condizioni "estremamente gravi", ha precisato la procura. Dall’ospedale di Brunico è stato trasferito a Bolzano: il 26 dicembre è morto. Il personale medico ha da subito segnalato numerosied ematomi sul corpo, "poco compatibili con una caduta accidentale". I medici hanno manifestato il dubbio che il bambino sia stato maltrattato e che le gravi lesioni cerebrali siano conseguenza di atti dolosi.