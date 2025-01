Ilfogliettone.it - Mps lancia un’Ops su Mediobanca, governo plaude operazione “di mercato”

Leggi su Ilfogliettone.it

Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato una mossa a sorpresa destinata a scuotere il settore bancario italiano: un’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) rivolta agli azionisti di, nota anche come Piazzetta Cuccia. L’, carta contro carta, prevede un rapporto di scambio di 2,3 azioni Mps per ogni azione, con un prezzo implicito di 15,992 euro per azione. Questo rappresenta un premio del 5,03% rispetto al valore di chiusura della Borsa di giovedì scorso.Un’da 13,3 miliardi di euroIl totale dell’è stimato in 13,3 miliardi di euro, con l’obiettivo di completare la transazione entro il terzo trimestre del 2025. L’intento dichiarato è il delisting di, per favorire una piena integrazione e creare sinergie tra le due storiche banche.