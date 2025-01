Quifinanza.it - Mini centrali nucleari nelle aziende, la proposta di Confindustria

Piccoleatomiche. Il presidente diEmanuele Orsini lancia laalstro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin intervenendo a un incontro di Forza Italia per la presentazione di un Piano industriale del partito per l’Italia e l’Europa. Nessuna provocazione, il numero uno degli industriali candida il sistema delle imprese italiano per accogliere ireattori modulari Smr (small modular reactors) già allo studio del Governo, per fare fronte al caro elettricità e alla transizione energetica.L’energia nucleare in ItaliaLa questione del nucleare è tornata al centro dell’agenda dell’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni, che ha in programma un disegno legge da discutere in Consiglio deistri entro la fine di gennaio, puntando tutto sugli Smr.