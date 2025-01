Quotidiano.net - Luiss: AI, human skills e corsi di laurea globali per formare giovani leader che costruiranno il mondo di domani

Roma, 25 gennaio 2025 – Ildel lavoro sta cambiando rapidamente: entro il 2030, secondo McKinsey, oltre il 70% delle aziende utilizzerà sistemi di Intelligenza Artificiale, trasformando profondamente più della metà dei ruoli attuali. In questo contesto, le Università diventano sempre più centrali nelfuturi professionisti capaci di affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione. LaGuido Carli risponde a questa esigenza puntando su un approccio innovativo, interdisciplinare e sempre più internazionale. E anche su un nuovo test di ingresso. Obiettivo: attrarre euna nuova generazione di. Tra le novità più rilevanti, l’Ateneo ha infatti introdotto nuove modalità di ammissione per idiTriennale e Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, in cui, per la prima volta, i candidati che studiano in Italia sono equiparati a quelli provenienti dall’Unione Europea o dai Paesi dell’Area Schengen.