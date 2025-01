L’incontro fra il nonno-tifoso e il calciatore del Napoli | gesto stupendo VIDEO

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissimedi undel, che ha incontrato un suo anziano supporter.Ilscederà in campo questa sera contro la Juve per una gara attesissima da tutti i tifosi azzurri. In città l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta e un’altra vittoria contro la storica rivale svelerebbe in modo praticamente definitivo tutte le ambizioni Scudetto dei ragazzi di Conte.I giocatori delhanno potuto quindi sentire in modo incredibile in questi giorni l’affetto di tutti i loro tifosi, come dimostra la folla di supporters che ha accolto la squadra al ritorno da Bergamo a Capodichino.fra Lobotka e ilTifosi affettuosi nei confronti dei calciatori a tutte le età. Da brividi sono le immagini del barbiere Costantino Intemerato, che fatto incontrare uno dei tanti calciatori azzurri fra i suoi clienti, Stanislav Lobotka, con ilPietro.