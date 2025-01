Esports247.it - Dota 2, l’organizzatore di eventi Epulze ha dichiarato bancarotta

L’inizio del 2025 si tinge di un’ombra amara per il mondo degli eSport, con la dichiarazione dida parte di, uno degli organizzatori di tornei più noti nell’universo di2. Secondo un registro ufficiale del Bolagsverket, l’ufficio svedese per le registrazioni societarie,ha depositato la propria istanza di insolvenza il 2 gennaio 2025. La notizia segna un capitolo finale in una storia travagliata di problemi finanziari e promesse non mantenute., le radici della crisiI problemi diaffondano le sue radici nel maggio 2023, quando l’azienda mancò di rispettare le prime scadenze di pagamento. Quella che sembrava una battuta d’arresto temporanea si trasformò in una saga lunga 18 mesi fatta di mancati pagamenti, accuse di cattiva gestione finanziaria e crescenti tensioni con sponsor e investitori.