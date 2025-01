Coronavirus la Cia si sbilancia | Probabile incidente di laboratorio in Cina Il nuovo direttore Ratcliffe | Indagheremo a fondo

Leggi su Open.online

Con ogni probabilità, ilè fuoriuscito a causa di un errore in uncinese. Dopo la Fbi (Federal bureau of investigation), anche la Cia – principale agenzia di spionaggio americana – conferma che l’ipotesi più plausibile per spiegare lo scoppio della pandemia sia la teoria del “laboratory leak“. Ma nel documento ufficiale, rilasciato dall’agenzia sabato 25 gennaio, i condizionali sono d’obbligo. Anche perché, specifica più volte, «le valutazioni in futuro potrebbero cambiare», riporta il Wall Street Journal.L’ipotesi più«La Cia valuta che un’origine della pandemia Covid-19 legata alla ricerca insia piùdi un’origine naturale». La certezza è lontana, anche perché l’agenzia stessa ammette di avere un «basso livello di fiducia» su ciò che sta affermando.