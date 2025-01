Ilfattoquotidiano.it - Chi è Alexander Zverev, rivale di Sinner in finale agli Australian Open 2025: è tornato ai vertici dopo il gravissimo infortunio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l’ultimo ostacolo di Janniknelladegliche si gioca domenica 26 gennaio, non prima delle 9.30 italiane. È la sfida tra i due tennisti più forti al mondo, il numero uno contro il numero due della classifica Atp. Il tedesco arriva a Melbourne per mettere le mani su un trofeo del Grand Slam che, finora, ha solamente sfiorato, perdendo due volte inal quinto set. Nel 2022, invece, è vittima di un, in semial Roland Garros, che lo tiene ai box per quasi un anno proprio nel momento migliore della sua carriera. Ora,cerca di infrangere il tabù degli Slam:aver perso a Parigi contro Carlos Alcaraz nel 2024, ci riproverà conin Australia.Gli esordi, l’e la (rapida) risalitaNonostante faccia il suo debutto in piena “era dei Big Three” (Nadal, Federer, Djokovic), in pochi anniscala la classifica, entrando presto in top 20 e, poi, tra i primi dieci al mondo.