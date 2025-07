Abbonamenti | si parte Prelazioni prezzi novità E la Fiesole in Ferrovia

Oggi alle 12 prende il via ufficialmente la campagna abbonamenti 2025/26 della Fiorentina, promettendo emozioni e nuove speranze per i tifosi viola. Dopo un’annata ricca di imprese, culminata con la storica qualificazione in Europa, i supporters sono pronti a tornare sugli spalti del Franchi, anche se ridimensionato. Prelazioni, prezzi e novità : scopri come assicurarti il tuo posto e vivere un’altra stagione da sogno.

PrenderĂ ufficialmente il via oggi, a partire dalle ore 12, la campagna abbonamenti 202526 della Fiorentina. Dopo un’annata carica di emozioni, conclusa con la qualificazione in Europa all’ultima giornata, i tifosi viola sono pronti a tornare sugli spalti di un Franchi ancora dimezzato (la capienza totale sarĂ di poco superiore rispetto a quella della scorsa annata e sarĂ pari a circa 24.700 posti) nella speranza di fare di nuovo dell’impianto di Campo di Marte quel fortino che solo pochi mesi fa ha visto capitolare ad una ad una tutte le big della Serie A, ad eccezione del Napoli. I motivi per tornare allo stadio non mancheranno di certo: in attesa di capire quale sarĂ il valore della squadra di Pioli, la Fiorentina ha confermato infatti gli stessi prezzi della passata stagione, con cifre che - senza riduzioni - varieranno dai 290 euro per chi vorrĂ abbonarsi in Curva Ferrovia ai 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Abbonamenti: si parte. Prelazioni, prezzi, novitĂ . E la Fiesole in... Ferrovia

In questa notizia si parla di: abbonamenti - prelazioni - prezzi - novitĂ

? Abbonamenti SSC Napoli in vendita da giovedì! Repubblica: NOVITÀ sui PREZZI! ? LA NOTIZIA tinyurl.com/3tx9m357 Vai su Facebook

Parte domani, 26 giugno, la campagna abbonamenti 2025/26 dell’AC Milan. Confermati prezzi e modalità della scorsa stagione Novità principale: debutta l’abbonamento “Secondo Blu”, identico al classico ma senza possibilità di cambio nominativo, in li Vai su X

Nuovi abbonamenti Napoli stagione 2025/26: prezzi e pacchetti, tutte le ultime novità ; Campagna abbonamenti SSC Napoli 2025/26: prezzi, pacchetti e novità ; UFFICIALE – CAMPAGNA ABBONAMENTI 25/26, SI PARTE GIOVEDÌ 10 LUGLIO: INFO, PREZZI E NOVITÀ.