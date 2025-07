Frana sull' Alemagna riapre la strada | Servono più fondi

Una frana sull’Alemagna ha temporaneamente bloccato la strada, suscitando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti. La riapertura è imminente, ma per garantire la sicurezza è necessario reperire altri 249 mila euro di fondi. La verifica definitiva di questa mattina, dopo un’altra notte di rovesci e temporali, sarà fondamentale: se le previsioni di Arpav si confermeranno favorevoli, si potrà puntare a una pronta soluzione, restando ottimisti sulla ripresa del traffico.

BELLUNO - La verifica definitiva verrà condotta questa mattina, al termine di un?altra notte di rovesci e temporali. Ma se saranno confermate le buone previsioni di Arpav per la giornata.

Frana della Croda Marcora, nuova colata (ma non arriva all'Alemagna). Attesa per le piogge: «Serve una galleria» - La frana della Croda Marcora si è verificata, e una nuova colata minaccia di scendere, ma fortunatamente non ha raggiunto l'Alemagna grazie alla presenza di una galleria di deviazione.

Frana a San Vito di Cadore, nuova colata nella notte: fango e detriti invadono (ancora) l'Alemagna. Statale riaperta solo di giorno - Nuova frana a Dogana Vecchia, tra Cortina D'Ampezzo e San Vito di Cadore, in provincia di Belluno: è accaduto nella notte di oggi, martedì 8 luglio, a causa delle ... Lo riporta msn.com