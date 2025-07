Fascetti | Cassano poteva scrivere la storia Il mio ' casino organizzato' ? Vi spiego

Fascetti Cassano, a 86 anni, rivela il suo incredibile viaggio nel calcio, tra ricordi di grandi campioni e imprese sorprendenti. La sua storia è un mix di passione, strategia e resilienza, che lo ha portato a lasciare un’impronta indelebile nel mondo dello sport. Un esempio di come il cuore e l’esperienza possano scrivere pagine leggendarie. La sua vita ci insegna che nel calcio, come nella vita, bisogna saper chiudere e aprire le mani al momento giusto.

A 86 anni il tecnico apre il libro dei ricordi: "Nella Juve ho giocato con Charles, Sivori e Boniperti. La mia vera impresa? Restare in B con la Lazio da -9. Il calcio è come una mano: chiudi il pugno per difendere e la apri per attaccare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fascetti: "Cassano poteva scrivere la storia. Il mio 'casino organizzato'? Vi spiego..."

